ʼಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾದೆ.. ಇಂದಿಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ

ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 25, 2026, 12:17 PM IST
  • ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ನಿರಾಹುವಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಿನೇಶ್ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್
  • ದಿನೇಶ್ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

ʼಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾದೆ.. ಇಂದಿಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ

dinesh lal yadav: ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ನಿರಾಹುವಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಿನೇಶ್ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಿರಾಹುವಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. 

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಿರಾಹುವಾ, ʼನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೇ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ.. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ..ʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ನಟಿ.. 6 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಮಹಿಳೆ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 

ಇದಲ್ಲದೇ.. ʼನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.. ನೀವು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ.. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನು ನಿರಾಹುವಾ ಅವರ ತಂದೆ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಜ್ಯೋತಿ ಯಾದವ್. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. 2000 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾನಸಾ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗಳೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ನಿರಾಹುವಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಅಮ್ರಪಾಲಿ ದುಬೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ನಟಿ.. 6 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಮಹಿಳೆ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

