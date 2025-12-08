ನಿತ್ಯಾ-ಕರ್ಣ ಫೇಕ್‌ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ರಿಯಲ್‌ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಸಂಜಯ್‌! ನಿತ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ?

karna serial
: ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತೇಜಸ್ ಓಡಿ ಹೋದನು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರಮೇಶ್ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ರಹಸ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತದೋ, ಆಗ ಮನೆಯವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವರೋ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲ.
ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಕರ್ಣ ಈಗ ನಿತ್ಯಾಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಕ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಕರ್ಣ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ತೇಜಸ್ ಬಳಿ ರೌಡಿಗಳು “ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಕರ್ಣ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಸಂಜಯ್, ನಿತ್ಯಾಳ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಸಿದೆ. ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ನಿತ್ಯಾಳ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಮದುವೆ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ನಕಲೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು “ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಘಟನೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ರೋಚಕವಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಗೆ, ನಿತ್ಯಾ–ಕರ್ಣರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೇನು ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ? ಈ ನಕಲಿ ಮದುವೆ ನಿಜವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆಯೇ? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.