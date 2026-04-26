English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Entertainment
"ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಮದುವೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ" : ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್

ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್, ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್‌ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Chetana Narayan Devarmani | Last Updated : Apr 26, 2026, 03:55 PM IST
Trending Photos

Nithya Menen : ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನಟಿಯರು, ನಲವತ್ತರ ಹರೆಯವನ್ನು ತಲುಪಿದರೂ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ನಟಿ ಈಕೆ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್.

ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಸತತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ತೆಲುಗು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಲು ಸುರ ಸುಂದರಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ವಯಸ್ಸು 38. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ವದಂತಿಗಳು ಸಹ ಹರಡಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಜೀವನವಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್, ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್‌ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಮಗು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್‌ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್‌ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗುವುದು ಸರೀನಾ, ತಪ್ಪಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್‌ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯೇ ಆಗದೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಬೇಡ ಎಂದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಐವಿಎಫ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಮಗು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾದಲಿಕ್ಕಾ ನೆರಮಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಾದಲಿಕ್ಕಾ ನೆರಮಿಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ IndiaGlitz Tamil ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಶನದ ತುಣುಕು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Chetana Narayan Devarmani

"ಚೇತನಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Nithya Menen marriageNithya Menen interviewNithya Menen singleNithya Menen children

Trending News