ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿ, ನಂತರ ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ನಟಿ ನೀತಿ ಟೇಲರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ನೀತಿ ಟೇಲರ್ ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ಬಂಧನ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದು ಮೆಮ್ ವಯಸುಕು ವಚ್ಚಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೈಸಿ ಯೇ ಯಾರಿಯಾ, ಗುಲಾಮ್, ಇಷ್ಕ್ಬಾಜ್ ಮೊದಲಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಇದೀಗ ಹಿಂದಿಯ ಹೊಸ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲಾಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ನೀತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಮಾಥುರ್, ರೂಹಿ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ದೆಲ್ಬರ್ ಆರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೀತಿ, ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು “ಸೈಕೋ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಅವನು ಆಗಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನೀತಿ, “ಅವನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಿಗರೇಟ್ನಿಂದ ಸುಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ,” ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ನೀತಿ ಟೇಲರ್, 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಬಾವಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಭಿನಯದಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದರೂ, ಆ ಕುರಿತು ನೀತಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೀತಿ ಟೇಲರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.