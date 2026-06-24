kishan peacock controversy: ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ(Niveditha Gowda) ಹಾಗೂ ಕಿಶನ್ (Kishen) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇ ನವಿಲೇ ಹಾಡಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರು. ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ಹರಿದುಬಂದಿತು ಆದರೆ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೇ ನವಿಲೇ ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗೆ ನೈಜವಾದ ನವಿಲಿನ ಗರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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ನೈಜ ನವಿಲುಗರಿಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಹಿನ್ನಲೆ ಎಚ್ಚೇತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದಿನೇಶ್ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶನ್ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಭಿನಯದ ಕಲಾವಿದ ಸಿನಿಮಾದ ಹೇ ನವೀಲೆ ಹಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ನವಿಲು ಕಿಶನ್ ಅಗಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲಿನ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತಾ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಬಣ್ಣನೆ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಕಲಾವಿ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ತಾಜಾತನದ ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತದೆ.ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ನೃತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣ ನವಿಲು ಗರಿಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನವಿಲು ಗರಿಗಳ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಸ್ಟೂಮ್ ತೊಟ್ಟು ನವಿಲಿನಂತೆ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಅಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ಧರಿಸಿರೋ ಗರಿಗಳು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಎಂದು ಕಿಶನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಗರಿಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗರಿಗಳೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಬ್ಬರ ಇನ್ಸ್ಸ್ಟಾಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಈ ಹಿಂದೆ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹುಲಿ ಉಗುರಿನ ಲಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೋಲಿಸರು ನೇರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಕಿಶನ್ ನಿವೇದಿತಾ ನವಿಲುಗರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
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