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ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಿಶನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲು!.. ಜೈಲು ಹೋಗ್ತಾರಾ ಮಾಜಿ Bigg boss ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು

kishan peacock controversy: ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 24, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:16 AM IST
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಿಶನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲು!.. ಜೈಲು ಹೋಗ್ತಾರಾ ಮಾಜಿ Bigg boss ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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