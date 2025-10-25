ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು... ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?

niveditha gowda net worth and age details : ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದಂತದ ಬೊಂಬೆಯಂತಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೆ.
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಸದ್ಯ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಿರುವ ರೀಲ್ಸ್ ಸುಂದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಸೌಂದರ್ಯ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯ ಕದ್ದಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ನಿವ್ವಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈ ಪಡ್ಡೆಹೈಕ್ಳಿಗಿದೆ.
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ 12 ಮೇ 1998 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ವಯಸ್ಸು 27 ವರ್ಷ. ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.
ಇನ್ನೂ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜನರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅಂದಾಜು 2 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಆಗಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
