"ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಪೋಷಕನಟಿಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ..

ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿರುದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಪೋಷಕ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಡಲು ಕಾರಣವೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 28, 2025, 06:51 PM IST
  • ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ 17 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 4 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?
  • ಖ್ಯಾತ ಪೋಷಕನಟಿಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ

Actress Sudha: ಟಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಸುಧಾ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಕ್ಕ, ಸೊಸೆ ಮುಂತಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿ ಪ್ರಯಾಣ "ಪೇರೆಂಟ್ಸ್‌" ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ಸುಧಾ ಅವರ ಸಿನಿಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ನಂತರ ರೌಡಿ ಅಲ್ಲುಡು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗರಿ ಪೆಲ್ಲಂ, ಮೇಜರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಹಲೋ ಬ್ರದರ್, ಅಮೆ, ಸುಸ್ವಗತಂ, ಮನ್ಮಥುಡು, ಅಥಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ ನಂತರ, ಸುಧಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಸ್‌ನಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದಯೇ? ಎಂಬ ನಿರೂಪಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸುಧಾ, “ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಅವರು ಯಾರು? ನನಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುಂತಾದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಟಿಸಿದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು 100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡಿವೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯೇ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಅವರು ನನ್ನ ಸಮಾನರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೇನು ದಾಖಲೆ ಇದೆ? ನಾನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ 17 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 4 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. “ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿಯಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಅದೇ ವಿಷಾದ,” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುಧಾ, “ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅನೇಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
 

actress gossipActress SudhaSudha mother rolesActress Sudha Moviespavitra lokesh

