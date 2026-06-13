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FIFA World Cup ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು?

ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಂತೆ ಶಕೀರಾ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶಕೀರಾ ಅವರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಫೀಶಿಯಲ್‌ ಆಂಥೆಮ್ ಹಾಡು ಡೈ ಡೈ (Dai Dai) ನ ಮೊದಲ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 13, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:09 PM IST
FIFA World Cup ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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FIFA World Cup ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು?
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