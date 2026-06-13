Nora Fatehi: ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ FIFA World Cup 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ, ಸಿಂಗರ್ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ (Nora Fatehi) ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಡ್ಯೂಸರ್ ವಾಜ್ಡ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೋಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನಮೋಹವಾಕವಾದ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಹಾಗೂ ಆವರ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮ್ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸ ನೋಡಿದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಲೇ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಆಚರಣೆಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಕೇಟಿ ಪೆರ್ರಿ (Katy Perry) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ತಾರಾಬಳಗದ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಟ್ಟಾ (Anitta), ಫ್ಯೂಚರ್ (Future), ಲಿಸಾ (Lisa), ರೆಮಾ (Rema) ಮತ್ತು ಟೈಲಾ (Tyla) ಅವರಂತಹ ಇಂಡರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.
ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು ವೈಭವಗೊಂಡಿದ್ದವು. ವಿಶ್ವದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ನಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗರ್ ಶಕೀರಾ (Shakira) ಮತ್ತು ಬರ್ನಾ ಬಾಯ್ (Burna Boy) ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿದವು. ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಂತೆ ಶಕೀರಾ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶಕೀರಾ ಅವರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಆಂಥೆಮ್ ಹಾಡು ಡೈ ಡೈ (Dai Dai) ನ ಮೊದಲ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಲೆಜಾಂಡ್ರೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೆಲಿಂಡಾ, ಡ್ಯಾನಿ ಓಷನ್, ಜೆ ಬಾಲ್ವಿನ್, ಲೀಲಾ ಡೌನ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅಜುಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನಾ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಸೇರಿದಂತೆ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಇತರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆ FIFA ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವಸತಿ, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ (Choreography), ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Stage Production), ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಫಿಫಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಭಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತುಂಭಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದರ್ಶಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 2026ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು, ಫಿಫಾ ಉತ್ಪಾದನೆ (Covering Production) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ (Operational Expenses) ಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.