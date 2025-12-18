'ಜೈಲರ್ 2' ಯಿಂದ 'ಕಾವಾಲಾ' ಚೆಲುವೆ ತಮನ್ನಾಗೆ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌..! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌

Nora Fatehi ini Jailer 2 : ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಜೈಲರ್' ಚಿತ್ರ 2023 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಸುನಿಲ್, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಭಾಗ 2 ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಜೈಲರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಜೈಲರ್ 2 ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜೈಲರ್ 2 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂತಾನಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರದಿಗಳಿವೆ. 'ಜೈಲರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಕಾವಾಲಾ' ಹಾಡಿಗೆ ತಮನ್ನಾ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡು ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.. ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.
'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರೂ ಸಹ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಇದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.