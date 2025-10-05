Rachita Ram new Lady Superstar: ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಿರುದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಕಿರುನೋಟವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆಚರಣೆಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ʼನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆ. ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ.. ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನಿಜʼ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ "ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ನನಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ, ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದೇನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಮದುವೆ" ಎಂದು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
