  • ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ!? ʼಬಾಸ್​ʼ ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ದರ್ಶನ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ನೋಟಿಸ್​..!

ಕನ್ನಡದ ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.. ನಟ ದರ್ಶನ್​ ಪರ ವಕೀಲರು ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಲವ ಹಾಗೂ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತನಿಷ್ ಶಿವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 16, 2026, 05:21 PM IST
ಕನ್ನಡದ ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.. ನಟ ದರ್ಶನ್​ ಪರ ವಕೀಲರು ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಲವ ಹಾಗೂ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತನಿಷ್ ಶಿವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾಗೂ ದರ್ಶನ್​ ಅವರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ..? ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೇನು..? 50 ಪುಟಗಳ ನೋಟೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಇದೆ..? ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.. 
 
ಎಸ್​​.. ಕಳೆದ ವಾರ ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು.. ಅದಾದ ನಂತ್ರ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಯ್ತು.. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಟ ದರ್ಶನ್​ ಅವರ ರಿಯಲ್​ ಕಥೆ ಅಂತ.. ಹೌದು ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲವ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಪಾಪಕ ತನುಷ್ ಶಿವಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಹೌದು ಇದು ಅವರದ್ದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೇ ಪ್ರೆಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ.. ನಿಮಗೇ ಆರೀತಿ ಅನಿದಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು..

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ನಂತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದರ್ಶನ್​ ಕುಟುಬಂದವರಾಗಲಿ ಯಾಕೆ ಏನೂ ಮಾತ್ನಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂದು ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿಗೆ 50 ಪುಟಗಳ ನೋಟಿಸ್ ತಲುಪಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಕಥೆ.. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿಯವರು, U ಅಥವಾ UA ಅಥವಾ A ಅಥವಾ S ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್​ನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್​ 5B, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫ್​ ACT 1952 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
 
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಿದೆ.. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್​ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಯಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ಗಳು ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿದೆ..ಹಾಗಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಯಾವುದೇ  ನೈಜ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.. ಆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿವೆ.. ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾಯಿವೆ.. ಆದ್ರೆ ಆಘಟನೆಗಳು ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೇ ಚರ್ಚೆ..ಹೌದು..ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್​ ಇನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ..ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಈ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಈಗ ನೋಡೀಸ್​ವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ..

ಎನಿವೇ.. ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ.. ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿಗೆ 50 ಪುಟಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಂನದ್ದು ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು..? ನೋಟೀಸ್​ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ..? ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿ ಬಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ..?ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೀನ್​ಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತಾ..? ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿ ಒಕೆ ಅಂದ್ರು ಕೋರ್ಟ್​ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

 

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

