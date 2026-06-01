Horror Movie: 2026ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರೀ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ಆಬ್ಸೆಷನ್" ಎಂಬ ಹಾರರ್ ಕಥೆಯನ್ನು (Obsession Horror Movie) ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ, ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮೇಕಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ "ಆಬ್ಸೆಷನ್" ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿಸಿದೆ.
7 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 1000 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಸೆಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀ 7 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಕುರ್ಚಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇ 15, 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ 17.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿ, ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆ 39% ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 23.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.
ಹಾರರ್ ಜಾನರ್, ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್!
ಹೌದು, ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಆಬ್ಸೆಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಡೇ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 104 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 148 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (1409 ರೂ.) ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಿನಿಮಾ 100-150 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!
ಆಬ್ಸೆಷನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಿ ಬಾರ್ಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಾರ್ಕರ್, ಇದೀಗ ಊಹೆಯೂ ಮಾಡದಂತಹ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಆಬ್ಸೆಷನ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.
ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ಅಥವಾ ಹೈಲೆವೆಲ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ, ಬಲವಾದ ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಕುತೂಹಲಭರಿತ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾವಾದರೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದೆ.
