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Kurma Avatar Movie: 'ಕೂರ್ಮಾವತಾರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಹೊಸ ಅವತಾರ; ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!

Shivarajkumar: ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ (Dr. Shivarajkumar) ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ (Pan India Movie) ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 19, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:30 PM IST
Kurma Avatar Movie: 'ಕೂರ್ಮಾವತಾರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಹೊಸ ಅವತಾರ; ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!

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Prajwal B

Prajwal B

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