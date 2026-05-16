famous writer shagufta rafique: ಮೊದಲಿಗೆ ರೆಡ್ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
famous writer shagufta rafique: ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಟರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ 7 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಶಿಕಿ 2', 'ಮರ್ಡರ್ 2', 'ವೋ ಲಮ್ಹೆ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡ ಮಹಿಳೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 7 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಈ ಮಹಿಳೆ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು. ಈ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಶಗುಫ್ತಾ ರಫೀಕ್. ಅವರ ಜೀವನವು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಶಗುಫ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಅನ್ವರಿ ಬೇಗಂ ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಹಿಂದೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಮನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. 17 ವರ್ಷದ ಶಗುಫ್ತಾ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಎದೆಗುಂದಿದಳು.
ಅವಳು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈನ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. ಮೊದಲು ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, 45 ವರ್ಷದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಗುಫ್ತಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು.
ಆಶಿಕಿ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಹಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 30-40 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಜ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ, 2002ರಲ್ಲಿ, ಶಗುಫ್ತಾ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರ ಜೀವನವು ನಿಜವಾದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 'ವೋ ಲಮ್ಹೆ' ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಗುಫ್ತಾ, "ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನಾನು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಭಟ್ ಸಾಹಬ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನೃತ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ." ನಂತರ, 'ಆಶಿಕಿ 2' ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು.
ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಶಿಕಿ 2, ವೋ ಲಮ್ಹೆ, ಮರ್ಡರ್ 2, ಜನ್ನತ್ 2, ರಾಜ್ 2, ಮತ್ತು ಅವರಪನ್ ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.