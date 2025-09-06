santoor ad actress name : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸತತವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಇವರು ಅನೇಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತೂರ್ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಈಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಂಬರುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯಳಾದರು. ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ 2017 ರಲ್ಲಿ "ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್" ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಅನಿಮಲ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಹಲವಾರು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೂರ್ ಜಾಹೀರಾತು. ಸಂತೂರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಗುಡ್ ಅರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಸ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರ ತಂದೆ ದಿನೇಶ್ ದಿಮ್ರಿ ರಾಮಲೀಲಾ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದುವೇ ತೃಪ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ನಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
