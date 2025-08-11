Orry Post: ಓರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರು, ಈತ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಓರಿ ತಮ್ಮ 30 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓರಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಓರ್ಹಾನ್ ಅವತ್ರಮಣಿ ಅಕಾ ಓರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಯಾಗಿರುವುದು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ 30 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ." ಎಂದು ಓರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಓರಿ ತಾನು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಓರಿಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು, ನೀವು ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಓರಿಯ ಊರ್ವಶಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ "ಹೋಗೋಣ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಓರಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನಟಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೋಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಓರಿಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂತರ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 17 ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಆನಂದಿಸಿದರು.
