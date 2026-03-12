Oscars 2026 : ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್!

Distinctive Assets gifts : ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ನ ಡಾಲ್ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 98ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ..
ಹೌದು.. 'ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಅಸೆಟ್ಸ್' ಎಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡವರಿಗೆ 'ಎವರಿಒನ್ ವಿನ್ಸ್' ಎಂಬ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೂರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 350,000 ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ.. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದ ಟಾಪ್ 25 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೀಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಯಾಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ! ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನೇ ಮರೆಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ, ಇಬಿಜಾ, ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾರಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆವರ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಲೈಪೋಸಕ್ಷನ್ನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಪನ್ಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ಸುಮಾರು 91 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಿಚನ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸುವ ವಕೀಲರಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ‘ಪ್ರೀನಪ್ಷಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್’ ಎಂಬ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಜಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾವಿಯರ್, ಹೈ-ಎಂಡ್ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸೇರಿ ಹತ್ತಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಪೈಸೆ ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯದೆ ಪತಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಿಂದಾಸ್ ಬೆಡಗಿ..
ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ನ ಡಾಲ್ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 98ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.