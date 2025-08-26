Divya bharti death : ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಹ್ಲಜ್ ನಿಹಲಾನಿ ಅವರು ದಿ. ನಟಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜತಿನ್ ತಮಗೆ ನಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ದಿವ್ಯ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಹಲಾನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಹೌದು.. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜತಿನ್ ದಿವ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಪಹ್ಲಾಜ್ ನಿಹಲಾನಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಟಿ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಆಗ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ 'ಶೋಲಾ ಔರ್ ಶಬ್ನಮ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಜತಿನ್ ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಹಲಾನಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರಂತೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 'ಶೋಲಾ ಔರ್ ಶಬ್ನಮ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ನಿಹಲಾನಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ದಿನ ಜತಿನ್ ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿಯನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕರೆತಂದು ನೋಡಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ನಿಹಲಾನಿ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
1993 ರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಿಹಲಾನಿ, ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಿತಳಾಗಿದ್ದಳು ಅಂದ್ರೆ, 'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಹೇಳಿ ಏಕಾಏಕಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತು, 'ಎದ್ದೇಳು!' ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿ 'ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು?' ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಳು ಎಂದು ಅಂದಿನ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.