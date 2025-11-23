ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಓಡಾಟ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿರಂಗ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿ!?

Actress Sheela life story: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಅಡಗಿವೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳ ನೋವಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತಹದೇ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವಿ ತರುಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.ಆಗ ಅವಳು ಒಮ್ಮೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ, ತಾನೊಬ್ಬ ನಟಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.
ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶೀಲಾ. ಮೊದಲು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಿಲ್ಲಲು ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೂರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಶೀಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜನರು ಹುಚ್ಚರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಶೀಲಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿಯ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ನಟಿ ಶೀಲಾ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ರಾಮ್ ತೇರಿ ಗಂಗಾ ಮೈಲಿ ಹೋ ಗಯಿ' ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಎರಡು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಈ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು, ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಶೀಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.