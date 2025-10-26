ಸಿನಿ ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಸುದ್ದಿ.. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟನನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಪಾಕ್‌ ಸರ್ಕಾರ! ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನಿಗೆ ಜೈಲು ವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್?‌

salman khan on balochistan: ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ 'ಭಯೋತ್ಪಾದಕ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಹಬಾಜ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಹುದೇ?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 1997 ರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಥವಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ನಟಿ! 21ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಸಹ, ಅದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ನಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಜಾಗತಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಕ್ರಮವು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʻನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲʼ : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಟಬು
पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकी किया घोषित, बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर भड़का पाक, सऊदी अरब में आयोजित जॉय फोरम 2025 में उन्होंने बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान से अलग लिया था #SalmanKhan @BeingSalmanKhan #Pakistan #Terrorist #Balochistan #PeoplesUpdate pic.twitter.com/iL3koWdmZE
— People's Update (@PeoplesUpdate) October 26, 2025