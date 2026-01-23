ಆದಾಯದ ಮೂಲವೆಲ್ಲ ಬಂದ್‌, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ಬದುಕಿನ್ನು ಜಟಕಾ'ಗುಂಡಿ'! ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆ ನಿರ್ಧಾರ

Pakistan Economy in Freefall: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ IMF ನೀಡುವ ಸಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ IMF ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
‘ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್’ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, IMF ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು “ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿನಾಶದ ಚಕ್ರ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಬಡತನವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಲೇಖನ ಹೇಳಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನವೀನತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ, ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸುಮಾರು 800 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 144ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿರಣಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, IMF ಬೆಂಬಲದ ನಡುವೆಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.