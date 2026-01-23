English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಆದಾಯದ ಮೂಲವೆಲ್ಲ ಬಂದ್‌, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ಬದುಕಿನ್ನು ಜಟಕಾಗುಂಡಿ! ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆ ನಿರ್ಧಾರ

ಆದಾಯದ ಮೂಲವೆಲ್ಲ ಬಂದ್‌, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ಬದುಕಿನ್ನು ಜಟಕಾ'ಗುಂಡಿ'! ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆ ನಿರ್ಧಾರ

Pakistan Economy in Freefall: ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಜನರ ಬದುಕು ದಿನೇದಿನೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 23, 2026, 05:18 PM IST
  • ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ
  • ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ

Trending Photos

BBK 12 : ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ
camera icon6
Bigg Boss Winner Gilli
BBK 12 : ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಶುಭ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
camera icon7
Red Thread
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಶುಭ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌..
camera icon5
Gold Price India
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌..
BBK 12: &quot;ನಾನೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು&quot; ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌
camera icon6
Ashwini Gowda
BBK 12: "ನಾನೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು" ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌
ಆದಾಯದ ಮೂಲವೆಲ್ಲ ಬಂದ್‌, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ಬದುಕಿನ್ನು ಜಟಕಾ'ಗುಂಡಿ'! ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆ ನಿರ್ಧಾರ

Pakistan Economy in Freefall: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ IMF ನೀಡುವ ಸಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ IMF ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡುವ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌! ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 2 ರೂಪಾಯಿ

‘ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್’ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, IMF ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು “ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿನಾಶದ ಚಕ್ರ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಬಡತನವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಲೇಖನ ಹೇಳಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನವೀನತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ, ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ.. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸುಮಾರು 800 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 144ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿರಣಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, IMF ಬೆಂಬಲದ ನಡುವೆಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

PAKISTAN ECONOMYIMF CrisisPakistan povertyeconomic crisisIMF Loan

Trending News