ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈರಲ್‌ ವೀಡಿಯೋ..

imran khan rekha: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ, ದಿವಂಗತ ನಟ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ 1989 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಾಯನ ಕಚೇರಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಗಾಯನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಬಳಿಕ ವಿನೋದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಬಾಬ್ರಾ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜಾವೇದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ..! ಕೇವಲ 13,396 ರೂ.ಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರ..! ನಂಬೋಕು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ದರ ಕುಸಿತ
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು 36 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಒಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, 'ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ...' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 'ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, 'ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೀಗೆಯೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನರು ದಿವಂಗತ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, 'ಏನಾಯ್ತು... ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಜಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅವರು ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ನಟಿ ರೇಖಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಂದು ರೇಖಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯವಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ, ರೇಖಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.