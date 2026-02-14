English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಭಾರತದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕ್‌ ಜನ! ಒಂದು ಸಿಡಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಭಾರತದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕ್‌ ಜನ! ಒಂದು ಸಿಡಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 14, 2026, 02:57 PM IST
  • 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ
  • OTTಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ
camera icon6
Mahashivratri 2026
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ “I love you” ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್!‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Rachita ram instagram post
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ “I love you” ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್!‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
6 ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು 20 ಅಡಿ ಸಿಂಗಲ್‌ ಬೆಡ್‌ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಭೂಪ..! ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ..
camera icon5
Viral post
6 ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು 20 ಅಡಿ ಸಿಂಗಲ್‌ ಬೆಡ್‌ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಭೂಪ..! ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ..
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ
camera icon5
India vs Pakistan
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ
ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಭಾರತದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕ್‌ ಜನ! ಒಂದು ಸಿಡಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. OTTಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದುರಂಧರ್‌ ಕಥೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ ಗೂಢಚಾರ ಏಜೆಂಟ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 05 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 1400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳು 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೂ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಚಿತ್ರದ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಕರ್ಲ್ ರಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾಚಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಡಿವಿಡಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ..   

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಡಿವಿಡಿಗಳು ಕೇವಲ 16 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ (50 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿವಿಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿವೆ. ಈ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.. 

'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ..   

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

dhurandharDhurandhar movieDhurandhar latestDhurandhar Review

Trending News