ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಭಾರತದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕ್‌ ಜನ! ಒಂದು ಸಿಡಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. OTTಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದುರಂಧರ್ ಕಥೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ ಗೂಢಚಾರ ಏಜೆಂಟ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 05 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 1400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳು 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೂ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಚಿತ್ರದ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಕರ್ಲ್ ರಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾಚಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಡಿವಿಡಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಡಿವಿಡಿಗಳು ಕೇವಲ 16 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ (50 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿವಿಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿವೆ. ಈ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ..
'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
