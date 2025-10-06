English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pakistan Richest Hindu Woman : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 6, 2025, 12:10 PM IST
  • ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಜೂನ್ 14, 1958 ರಂದು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು
  • ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸಂಗೀತಾ ಆದರೂ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರ್ವೀನ್ ರಿಜ್ವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಈ ನಟಿ..! ಭಾರತೀಯರು ನೆಲೆನಿಲ್ಲಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ವುಮನ್‌

Pakistan Richest Hindu Woman: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಕೆಲವು ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಸಂಗೀತಾ ಅಥವಾ ಪರ್ವೀನ್ ರಿಜ್ವಿ.

ಸಂಗೀತಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಗೀತಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹39 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆದಾಯವು ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಜೂನ್ 14, 1958 ರಂದು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸಂಗೀತಾ ಆದರೂ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರ್ವೀನ್ ರಿಜ್ವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 1969 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಕೋ-ಎ-ನೂರ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು 1971 ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಶಾಹಿದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಯೇ ಅಮಾನ್" ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Pakistan richest Hindu womanSangeeta Parveen RizviPakistani actress SangeetaPakistani film directorPride of Performance award

