ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್! ಸುಂದರಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

actress sonali: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಾಲಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಕೂಡ, ನಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರೇ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಖ್ಯಾತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ಈಕೆಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ನಟಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಅವರೇ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. "ನಾನು ಸೋನಾಲಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.. ಅವಳೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸೋನಾಲಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ನಾನು ಸೋನಾಲಿಯವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸೋನಾಲಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ... ನಾನು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ... ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ... ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ... ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಅವರ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದೆ. ಅವರು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
