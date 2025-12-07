English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್‌ಫಾಲೋ.. ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ವಿವಾಹ ರದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಹ ಸ್ನೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 7, 2025, 06:27 PM IST
  • ಸ್ಮೃತಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ವಿವಾಹ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ
  • ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಸ್‌ ಡಿಲೀಟ್‌

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಅವರ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ. ಆದರೆ ಪಲಾಶ್‌ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವತಹ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. 

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದೇ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ರದ್ದತಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆಗಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಮೇರಿ ಡಿ ಕೋಸ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್‌ ಮಚ್ಚಲ್‌ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ.. WBBLನಲ್ಲಿ ಪೆರ್ರಿ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ, ಕೇವಲ 1 ರನ್‌ನಿಂದ ಜಯಭೇರಿ..!

ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎದುರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸದ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮುಚ್ಚಲ್‌ನನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕೇವಲ ಅರ್ಧಶತಕಗಳಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಡೀಲ್‌.. ಆಶಸ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Smriti MandhanaPalash MuchhalSmriti Mandhana WeddingWedding PostponementPalash Muchhal wedding

