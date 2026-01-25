ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಪಲಾಶ್‌..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಗಾಯಕ

Palash Muchhal on Vigyan Mane : ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಗಾಯಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮಾನೆ ಪಲಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆಯ ದಿನದಂದು ಪಲಾಶ್ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮಾನೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮಾನೆ ಅವರ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಇದೀಗ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಇದು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮಾನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳ ನಂತರ, ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮಾನನಷ್ಟ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮಾನೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 37 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೂಟಿಂಗ್.. ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಲೈವಾ
ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮಾನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಭೂಗತ ಲೋಕದಿಂದ ತಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾನೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಚ್ಚಲ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.