English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮಗುವಿಗೆ ಅದ್ಭುತ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ! ಇದಪ್ಪಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ

ಮಗುವಿಗೆ ಅದ್ಭುತ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ! ಇದಪ್ಪಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ

Parineeti chopra Raghav baby : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 19, 2025, 09:17 PM IST
    • ನಟಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.
    • ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
    • ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ʼಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲ್ಲʼ.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
camera icon6
Sai Pallavi
ʼಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲ್ಲʼ.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon9
Chaturgrahi Yoga effects
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ʼಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇನೆʼ.. ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ!
camera icon5
Bollywood Director
ʼಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇನೆʼ.. ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ!
ಶನಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ, ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಕಾಲ!
camera icon7
Shani Dev
ಶನಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ, ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಕಾಲ!
ಮಗುವಿಗೆ ಅದ್ಭುತ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ! ಇದಪ್ಪಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ

Parineeti chopra baby name : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ದಂಪತಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಈಗ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಮಗುವಿನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2026 ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷ! ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @parineetichopra

ಪರಿಣಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನೀರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀರ್ ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ನೀರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಜಲಸ್ಯ ರೂಪಂ, ಪ್ರೇಮಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ - ತತ್ರ ಏವ ನೀರ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2025 ರಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಈಗ, ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2023 ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Parineeti chopraRaghav ChadhaParineeti chopra baby

Trending News