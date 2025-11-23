ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ‘ಪಾಠಶಾಲಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ 28ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 28ನೇ ತಾರೀಖು ಪಾಠಶಾಲಾ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂದಗಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆದ್ದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಕನಸು ಈ ಪಾಠಶಾಲಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಪಾಠಾಶಾಲ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠಶಾಲಾ ಚಿತ್ರತಂಡ..
ಮಕ್ಕಳ ‘ಪಾಠಶಾಲಾ’ಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ..!
ಅಂದಹಾಗೆ ಪಾಠಶಾಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಥ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಿನ್ನೂ ಟೈಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಲ. ಅದೇನೋ ಕಾಕತಾಳಿಯ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅವರ ‘ಯುವರತ್ನ’ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಪದವೇ ಇಂದು ಹೆದ್ದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಪಾಠಶಾಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳೂ ಇದ್ದೂ, ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಟರೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಿವ ನಟನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಜೊತೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆದ್ದೂರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಮಕ್ಕಳ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್,ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಇದ್ಯಂತೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು.
ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಇದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು. ಈಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ‘ಪಾಠಶಾಲ’ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆದ್ದೂರೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಷ್ಟು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆದ್ದೂರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಸದ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ..ಮಕ್ಕಳು..ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ..ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ..ಕಾಡು..ಕಳ್ಳತನ.. ಪೊಲೀಸ್..ಚೇಸ್..ಅಟ್ಯಾಕ್.. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸವ ಮೂಲಕ ಹೆದ್ದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಾಡುಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪಾಠಶಾಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ 28ನೇ ತಾರೀಖು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹರಸಿ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮನವಿ.