ಇದೇ ನವೆಂಬರ್​ 28ನೇ ತಾರೀಖು ಪಾಠಶಾಲಾ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂದಗಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆದ್ದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಕನಸು ಈ ಪಾಠಶಾಲಾ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 23, 2025, 11:42 AM IST
    • ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೇ ಆಗಿದೆ
    • ‘ಪಾಠಶಾಲಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ 28ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ
    • ಸದ್ಯ ಟ್ರೈಲರ್​ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ‘ಪಾಠಶಾಲಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ 28ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟ್ರೈಲರ್​ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 

ಇದೇ ನವೆಂಬರ್​ 28ನೇ ತಾರೀಖು ಪಾಠಶಾಲಾ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂದಗಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆದ್ದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಕನಸು ಈ ಪಾಠಶಾಲಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್​ಗೆ ಪಾಠಾಶಾಲ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್​. ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್​ಗೆ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠಶಾಲಾ ಚಿತ್ರತಂಡ..

ಮಕ್ಕಳ ‘ಪಾಠಶಾಲಾ’ಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ..!

ಅಂದಹಾಗೆ ಪಾಠಶಾಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್​ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಥ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಂಜುನಾಥ್​ಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಿನ್ನೂ ಟೈಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಲ. ಅದೇನೋ ಕಾಕತಾಳಿಯ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅವರ ‘ಯುವರತ್ನ’ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಪದವೇ ಇಂದು ಹೆದ್ದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್​ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಪಾಠಶಾಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಎಲಿಮೆಂಟ್​ಗಳೂ ಇದ್ದೂ, ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಟರೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಿವ ನಟನ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಅವರು ಜೊತೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆದ್ದೂರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಮಕ್ಕಳ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್​ ಜೊತೆಗೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​,ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್​ ಕೂಡ ಇದ್ಯಂತೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು.

ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಇದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು. ಈಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ‘ಪಾಠಶಾಲ’ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್​ ಹೆದ್ದೂರೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಷ್ಟು ಮಂಜುನಾಥ್​ ಹೆದ್ದೂರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ದಾರಂತೆ.

ಸದ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೈಲರ್​ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ..ಮಕ್ಕಳು..ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ..ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ..ಕಾಡು..ಕಳ್ಳತನ.. ಪೊಲೀಸ್..ಚೇಸ್..ಅಟ್ಯಾಕ್.. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟ್ರೈಲರ್​ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸವ ಮೂಲಕ ಹೆದ್ದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್​ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಾಡುಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪಾಠಶಾಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ 28ನೇ ತಾರೀಖು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹರಸಿ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮನವಿ.

 

 

