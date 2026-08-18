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ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ!... ವಿಚಾರಣೆ ಗೈರು

Pavithra Gowda Health problem: ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶದ ಹೊರಬೀಳುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದಢೀರ್‌ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 18, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:53 PM IST
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ!... ವಿಚಾರಣೆ ಗೈರು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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