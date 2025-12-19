ಒಂದೇ ಒಂದೂ ಸಾರಿ ದರ್ಶನ್‌ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದ ಪವಿತ್ರಾ...ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ದರ್ಶನ್!

Pavithra gowda wants to meet darshan: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದನೇ ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮನವಿಗೆ ಕ್ಯಾರೇ ಅಂದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ..
ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು..ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು..ಇದೀಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ..ಇದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಅಂತಾ ಪವಿತ್ರಾ ಪೇಚಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ದಿನನಿತ್ಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಟ್ರಯಲ್ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ..
ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಕಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದರ್ಶನ್ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ದೂರುವಿದ್ದು ವಿಲ ವಿಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಇದರ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಆಕೆಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ದರ್ಶನ್ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದರ್ಶನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಬೇಲ್ ರದ್ದಾಗಿ ಜೈಲುಪಾಲಾದ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕಥೆಯೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಕಿಲ್ಲ ..ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ..ಈಗಾಲಾದ್ರೂ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆಕೆಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ದರ್ಶನ್ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
