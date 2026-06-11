Pavitra Gowda life story : ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೆಯಲು ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ, ಅವರು ಕೇವಲ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೇರಾನೇರವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬರೆಯುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದ ನಿಜಾಂಶ: ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಸಲಿಗೆ ಅಂದು ಆ ಘಟನೆಯ ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಎಂಬ ಕರಾಳ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ? ಇದು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರನ್ನೇ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ (A-1) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಇವರ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಈ ಇಡೀ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರು ಜೈಲಿನ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಆಕ್ರೋಶ ಅಥವಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಂತಹದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.