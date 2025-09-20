ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ನರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Naresh Raya nickname: ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸದಾ ಹಾಟ್ಟಾಫಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ಅವರ ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನರೇಶ್ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವಿವಾಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನರೇಶ್, ಈಗ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಬ್ಯೂಟಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ನಾಯಕಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನರೇಶ್, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೌನದಲ್ಲೇ ದುಃಖ ಸಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ..! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನೇ ಸ್ಯಾಮ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ..?
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಟ ನರೇಶ್ಗೂ ಒಂದು ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಇದೆಯಂತೆ.. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನರೇಶ್ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ದಿವಂಗತ ನಾಯಕಿ ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದು.. "ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.. ನಾರಿ ಎಂದರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನರಿ ಎಂದರ್ಥ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ.. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನನ್ನು 'ನರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಆಂಕರ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ನರೇಶ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೌನದಲ್ಲೇ ದುಃಖ ಸಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ..! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನೇ ಸ್ಯಾಮ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ..?
ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ನರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಏನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನರೇಶ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ʼಈಗ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ರಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಇದು ಅಡ್ಡಹೆಸರಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..ʼ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ನೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನು ನರೇಶ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಹಿಂದೆಯೂ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ "ಮಲೀ ಪೆಲ್ಲಿ" ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.