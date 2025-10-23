English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅರ್ಧ ಡಜನ್‌ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌, ಮುರಿದ ಬಿದ್ದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, 39 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೂಡಿಬಂತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ನಟಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ

Pavitra Punia: ಬಿಗ್‌ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 23, 2025, 12:39 PM IST
  • 39 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಅರ್ಧ ಡಜನ್‌ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌, ಮುರಿದ ಬಿದ್ದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, 39 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೂಡಿಬಂತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ನಟಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ

Pavitra Punia: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಸ್ವತಃ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ನಟಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಪಿಎ ಆಗಿದ್ದ ಈಕೆ, ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌! ಸಂಸದನ ಪತ್ನಿ

39 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ಎಸ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಪವಿತ್ರಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ ವರನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಬಹುದು. ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮುಖಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫೋಟೋಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ನಟರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಜಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಶಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಪವಿತ್ರಾ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಮಿತ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಟಿ ಸುಮಿತ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಮಿತ್ ಪವಿತ್ರಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಉದ್ಯಮಿ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾಳ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

 

