ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ನಿಧನ..! ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಪ್ರಜಕ್ತಾ

Priya Marathe died : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ನಟಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 31, 2025, 02:17 PM IST
    • ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
    • ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು.
    • ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Priya marathe dies : ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ನಿಧನ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಪ್ರಿಯಾ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ನಟಿಯ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ನಟಿ ಪ್ರಜಕ್ತಾ ಮಾಲಿ ಕೂಡ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಕ್ತಾ, "ನಾವಿಬ್ಬರೂ 'ಏಕಾ ಪೆಕ್ಕಾ ಏಕ' ನಂತಹ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ, ಶಾಂತ, ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ಸರಳ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು..." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಪ್ರಿಯಾ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು... ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ... ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ..?' ಎಂದು ಪ್ರಜಕ್ತಾ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯಾ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ನಟಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಟಿಯ ಹೋರಾಟ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.

ಪ್ರಿಯಾ 'ತುಜೆಚ್ ಮೇ ಗೀತ್ ಗೇಟ್' ಮಲಿತ್ ಮೋನಿಕಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಸರಣಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಸರಣಿಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ನಟಿಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದುಬಂದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

