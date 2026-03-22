  • ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹಾಗೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 22, 2026, 09:54 PM IST
  • ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿವೆ
  • ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಸಿಎಂ ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
  • ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಧುರಂಧರ್ 2

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

pawan kalyan and ranveer singh net worth: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ 2 ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ, ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್‌ಗಿಂತ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಇವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರು. ಇವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ 30 ರಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಂದ್ರಾದ ಸಾಗರ್ ರೇಷಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ವಾಡ್ರುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 119 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಲಿಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹಾಲಿಡೇ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಭಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ನಟ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 165 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ 118.36 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿ 46.17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಇದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

