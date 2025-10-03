English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 3, 2025, 09:33 AM IST
  • ಅಣ್ಣಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ರಷ್ಯಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಿಂಗಾ
  • ಪುರದಲ್ಲಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Pawan Kalyan: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೆಸರು ಕೇಳದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುರಿತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಬರುವ ಟೀಕೆ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಮೂರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಮಾಡೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತಿದೆ.

ಅಣ್ಣಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ರಷ್ಯಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1,800 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್‌ ಕೊಲೆಗೆ ಭಾರೀ ಸ್ಕೆಚ್! ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ.?

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ‘ತೀನ್ ಮಾರ್’ (2011) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪವನ್ ಅವರು ಅಣ್ಣಾ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರಂತೆ. ಇಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2013 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಮಗ ‘ಮಾರ್ಕ್ ಶಂಕರ್ ಪವನೋವಿಚ್’ ಜನಿಸಿದನು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು, ಮಗಳು ‘ಪೋಲೆನಾ ಅಂಜನಾ ಪವನೋವಾ’ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Richest Bollywood Actors: 12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ನಟ

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮೊದಲು ನಂದಿನಿ ಜೊತೆ 1997 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದರು. 2008 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ₹5 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ, ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಜೊತೆ 2009 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರೂ, 2012 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನಗೊಂಡರು. ಈ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಡುವೆಯೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 2023 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಬೇರ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣಾ ಹಾಜರಾಗದಿರುವುದು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೂ, ವಾರಾಹಿ ಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ, ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 

