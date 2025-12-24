ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೂ, 19 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ! ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಗು.. ಈಗ ಇವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Entertainment news : ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್‌ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟರು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟನೂ ಸಹ ಸೂಪರ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವೈಹಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 24, 2025, 08:22 PM IST
Pawan kalyan controversy : ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್.. ಈ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ..

ಅಂದಹಾಗೆ, ಪವನ್‌ ಅವರು 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು.. ಹೌದು.. ಪತ್ನಿ ನಂದಿನಿ ಜೊತೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಂಸಾರೀಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪವನ್‌ ಮತ್ತು ರೇಣು ಅವರ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಬದ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ. ಆಗ ರೇಣು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ. ಜಾನಿ, ಗುಡುಂಬ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲು ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧ, ಬಂಧನವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗ ಪವನ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ನಂದಿನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ 2004 ರಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ಮತ್ತು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಅಕಿರಾ ನಂದನ್ ಎಂಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದನು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2009 ರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು.. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಧ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. 

ಆದರೆ ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದರೆ, 2011 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2012 ರಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾಜಿ ನಟಿ ಅನ್ನಾ ಲೆಜೆನೆವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತೀನ್ಮಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪವನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲ.  

ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಯಾರು? : ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಾಡೆಲ್, ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಮತ್ತು ನಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಬದ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಕ್ ವಾಲಾ ಲವ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದರು. ಪವನ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ರೇಣು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

