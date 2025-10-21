ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಚಲನ ನಿರ್ಧಾರ! ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

Renu Desai on marriage : ತೆಲುಗು ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಾನಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನಗೆದ್ದ ಅವರು, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಟಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ರೇಣು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.. ಹೌದು.. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಟೈಗರ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು..
ಆ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಟನೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಲ್ಲ.. ನಾನು ಹಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.. ಆ ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.. ಅಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದರು.