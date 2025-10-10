English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸ.. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಂದ : ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌

ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 10, 2025, 01:03 PM IST
  • ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸ..
  • ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಂದ
  • ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸ.. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಂದ : ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌

ನಟರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ನಡವಳಿಕೆಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೀರೋಗಳ ನಿಜವಾದ ಮುಖಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಕೊಲೆಗಳು, ಅಪಹರಣಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಹಲವು ನಟ - ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ನರಕಯಾತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನ ಸ್ವಂತ ಪತ್ನಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಭೋಜ್‌ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ... ಇಂದು, ಪವನ್ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ "ಸೈಯಾ ಸೇವಾ ಕರೆ" ಹಾಡಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಂಜಲಿ ರಾಘವ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಜಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಈ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೆಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲು ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ನೀಲಂ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ನಂತರ ಪವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ನಾನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಸರಣಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅವನು ನನಗೆ ನರಕ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಾನು ಸಾಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು 25 ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ ನಂತರ ರಾಣು, ದೀಪಕ್ ಭಯ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಿಕಿ ಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಬೆಲ್ಲೆವ್ಯೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ಜ್ಯೋತಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪವನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ನೋವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪುರುಷರ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪವನ್ ಹೇಳಿದರು.

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

