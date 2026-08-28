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ಶಿವಣ್ಣನ ‘ಖಾಕಿ’ ಖದರ್‌ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಶೇಕ್: ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ ‘ಬೇಲ್’ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಟೀಸರ್!

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ 'ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.  

Written ByKrishna N K
Published: Aug 28, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:42 PM IST
ಶಿವಣ್ಣನ ‘ಖಾಕಿ’ ಖದರ್‌ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಶೇಕ್: ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ ‘ಬೇಲ್’ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಟೀಸರ್!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಶಿವಣ್ಣನ ‘ಖಾಕಿ’ ಖದರ್‌ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಶೇಕ್: ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ ‘ಬೇಲ್’ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಟೀಸರ್!
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