Actor Ram Charan apology Jasprit Bumrah : ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಕುರಿತು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಾವು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಎಂದ ಅರಿತ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೊಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ..
Ram Charan on Jasprit Bumrah : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಭವ್ಯ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರೂಪಕರು ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು..
ಈ ವೇಳೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ‘ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಳಿದ ಲೆಜೆಂಡ್’ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ‘ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ’ ಎಂದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ‘ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕ’ ಎಂದು ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ‘ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ನಿರೂಪಕರು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. "ಬುಮ್ರಾ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ನನಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಆ ಆಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಲವ್ ಯೂ ಸರ್," ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜನಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ : ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಸರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಾಗಿ ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಪಾರ ಜನಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಹಜ ತಪ್ಪಿದು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ.. ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ, ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ತಕ್ಷಣದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಟನ ಈ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.