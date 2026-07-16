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ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌.. ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಐಷಾರಾಮಿ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ ರೆಡಿ.. ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ದೊಡ್ಡ ಈಜುಕೊಳ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಮ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ವಾಸದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 16, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:06 PM IST
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌.. ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಐಷಾರಾಮಿ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ ರೆಡಿ.. ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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