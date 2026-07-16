/ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌.. ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಐಷಾರಾಮಿ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ ರೆಡಿ.. ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Ram Charan luxurious farmhouse is ready: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಯಿತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. ಇದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿ ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಚೆವೆಲ್ಲಾ-ಮೋಕಿಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಸ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಅರಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಚರಣ್ ಕುಟುಂಬ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಕೇವಲ ಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಧ ವಿಧವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ದೊಡ್ಡ ಈಜುಕೊಳ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಮ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ವಾಸದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಈ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಂಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ದಂಪತಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ತೋಟಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಿದೆ.