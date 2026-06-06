Peddi Janhvi kapoor scene : ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ 'ಅಚ್ಚಿಯಮ್ಮ' ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯ ಮುಖ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬದಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣು ಕೇವಲ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಎದೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಫೋಕಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ವಿಟರ್ (X) ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು : ಈ ವಿವಾದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೊನೆಗೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಾನು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅವಮಾನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಬಂದಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ: ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, "ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ.