English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ತಾಯೆ ತಾಯೇ ಎಮೋಷನಲ್‌ ಸಾಂಗ್ ಅನಾವರಣ

ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ 'ತಾಯೆ ತಾಯೇ' ಎಮೋಷನಲ್‌ ಸಾಂಗ್ ಅನಾವರಣ

ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ಎಂಬ ಗೀತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಾಡು "ತಾಯೇ ತಾಯೇ" ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 8, 2025, 06:43 PM IST
    • ದೂರದರ್ಶನ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
    • ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ‌‌ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೀಟರ್
    • ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಾಡು "ತಾಯೇ ತಾಯೇ" ರಿಲೀಸ್

Trending Photos

Bigg Boss Kannada 12: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೇವರೆಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌
camera icon6
bigg boss kannada 12 elimination
Bigg Boss Kannada 12: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೇವರೆಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ
camera icon7
Mangal Gochar 2025
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ
D-Martಗೆ ಬಿಗ್‌ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಈ ಶಾಪ್‌... ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ! ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯದ್ದೆಲ್ಲಾ100ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ
camera icon6
cheapest shop
D-Martಗೆ ಬಿಗ್‌ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಈ ಶಾಪ್‌... ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ! ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯದ್ದೆಲ್ಲಾ100ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!
camera icon6
mango leaf tea
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!
ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ 'ತಾಯೆ ತಾಯೇ' ಎಮೋಷನಲ್‌ ಸಾಂಗ್ ಅನಾವರಣ

ದೂರದರ್ಶನ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ‌‌ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೀಟರ್. ಟೈಟಲ್,  ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕಂಡಿತ್ತು, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ಎಂಬ ಗೀತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಾಡು "ತಾಯೇ ತಾಯೇ" ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ತಾಯೇ ತಾಯೇ ಹಾಡು ಐದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಈ ಗೀತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಕೀರ್ತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮುರುಳಿಧರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ವಿಶೇಷ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಷ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಂದಿ ಹಾಡಿನ ರೈಟ್ಸ್  ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ "ಥಾಯೇ ಥಾಯೇ" ಹಾಡನ್ನು ತುಡುರಮ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಾಯಕ ಗೋಕುಲ್ ಗೋಪಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಸಿಜು ತುರಾವೂರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಪೀಟರ್
‌ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ತಾಯೇ ತಾಯೇ ಹಾಡಿನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಯುರೋಪಿನ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು‌ ಬಳಿಕ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಪೀಟರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.

ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ,  ಜಾನ್ವಿ ರಾಯಲ, ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಯಕ್, ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ರಾಮ ನಾಡಗೌಡ, ವರುಣ್ ಪಟೇಲ್, ದೀನಾ ಪೂಜಾರಿ, ಭರತ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವಿ ಹೀರೆಮಠ್ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ವೃದ್ಧಿ ಸ್ಟುಡಿಯೊಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನಡಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೆಂಡೆ ಮೇಳದ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಚೆಂಡೆ ಮೇಳವನ್ನು ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನರ್ನಾಡ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕಲನ, ದೇವರಾಜ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Peter MoviePeter Movie Song

Trending News