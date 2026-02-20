English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಹೀರೋ.. ಸಿನಿರಂಗ ತೊರೆದು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ!

ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗ ತೊರೆದ ಈ ನಟ ಯಾರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 20, 2026, 11:11 AM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ವೈಭವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರಳವಾದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ
  • ಹೆಸರು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ

arif khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ವೈಭವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರಳವಾದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹೆಸರು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಟನ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.. ಇದು ನಟ ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಥೆ, ಅವರು ಇಂದು ಮೌಲಾನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಗ್ರ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಆರಿಫ್ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ.. 

1991 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಫೂಲ್ ಔರ್ ಕಾಂಟೆ ಮೂಲಕ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟರು.. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ರಾಕಿ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆರಿಫ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಫೂಲ್ ಔರ್ ಕಾಂಟೆ ನಂತರ, ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಮೊಹ್ರಾ, ದಿಲ್ಜಲೆ ಮತ್ತು ವೀರ್‌ಗತಿಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುಖವಾದರು. ಆದರೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಅದೊಂದೇ ನನ್ನ ಭಯ..ʼ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌! 

2024 ರಲ್ಲಿ, ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. ಗ್ಲಾಮರ್, ಹಣ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.. ʼನಾನು ಫೂಲ್ ಔರ್ ಕಾಂಟೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷ. ಅದರ ನಂತರ, ನಾನು ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹನು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು..ʼ ಎಂದಿದ್ದರು.. ಈಗ, ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಮುಂಬೈ ತೊರೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದು ಮೌಲಾನಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬೋಧನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು, ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಪಾನಿ ಕಮ್ ಚಾಯ್ ಎಂಬ ಪ್ರೇರಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಕೆ ಟೂರ್ಸ್ & ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಅದೊಂದೇ ನನ್ನ ಭಯ..ʼ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌! 

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

