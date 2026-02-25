English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಜಯ್ - ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ..! ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಶುಭ ಕೋರಿದ ಪಿಎಂ

Modi wishes to VIROSH : ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿವಾಹ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿ ನಾಳೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 25, 2026, 12:50 PM IST
    • ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿವಾಹ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
    • ನಾಳೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.
    • ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ..

ವಿಜಯ್ - ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ..! ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಶುಭ ಕೋರಿದ ಪಿಎಂ

VIROSH wedding highlights : ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ನೂರು ಮಂದಿ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ..

ಈ ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ನವಜೋಡಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹವು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಹರಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಈ 11 ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ..!

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಈ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಈಗಾಗಲೇ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ ಈ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ 'ವಿರೋಷ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ..

Narendra ModiNarendra Modi rashmika vijayVijay Rashmika Weddingpm modi rashmika vijay wedding

