ವಿಜಯ್ - ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ..! ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಶುಭ ಕೋರಿದ ಪಿಎಂ

VIROSH wedding highlights : ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ನೂರು ಮಂದಿ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ..
ಈ ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ನವಜೋಡಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹವು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಹರಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಈ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಈಗಾಗಲೇ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ ಈ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ 'ವಿರೋಷ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ..