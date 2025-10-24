Bigg Boss latest updates : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಶೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ರ 46ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸಮಂತಾ-ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ರಹಸ್ಯ! ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್..
ಅಲ್ಲದೆ, ತೆಲುಗು ಶೋನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗರ್ಲಾನಿ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಖಾಕಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.
ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂಬಟಿ ಮತ್ತು ಅಮರ್ ದೀಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದರು.. ಟಾಸ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ ಅವರಿಗೆ, ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಜನಾ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅಮರ್ ದೀಪ್ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು.