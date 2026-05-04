Indian Actress tragic Life : ಚಿತ್ರರಂಗ ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲೋಕದ ಹಿಂದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ, ಸೋತರೆ ಎಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬದುಕು.
Pooja Dadwal : 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 'ವೀರ್ಗತಿ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪೂಜಾ ದದ್ವಾಲ್ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಅಂದು ಸಿನಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತು. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋತವು, ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು.
ಹೌದು.. ಪೂಜಾ ಅವರ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಟಿಬಿ (ಕ್ಷಯರೋಗ) ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆತಂದು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಎನ್ನುವ ಕಹಿಸತ್ಯ ಈಗ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡಾ ನೆರವಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದ ಪೂಜಾ ಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನಾಥರಾದರು.
ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೂಜಾ, ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 'ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂಜಾ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ನೀಡಿದ ಆ ಆಸರೆ ಪೂಜಾ ಅವರನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿತು.
ಸದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಸಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರುವ ಪೂಜಾ, ಯಾರಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ ಇಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ...