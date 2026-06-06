what is pooja hegde strength:what is pooja hegde strength: ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಗುಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.. ಅದೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.. ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರು. ಅವರು ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋನಿಕಾ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ರೆಟ್ರೋ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಇದರ ನಂತರ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಜನ ನಾಯಗನ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕಾರಣ, ಚಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಜೊತೆ "ಹೈ ಜನನಿ ತೊ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 5, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರವರ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಟನೆ ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ನೃತ್ಯ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ನನ್ನ ನಗು. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ನಗು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ನೋವು ಅಥವಾ ಯಾತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಗುರುತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಜನ ನಾಯಗನ್ ನಂತರ, ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಚನ 4 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಡಿಕ್ಯೂ 41 ನಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಸನ್2ನಿಂದ ಆ್ಯಂಕರ್