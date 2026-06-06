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ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಗುಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.. ಅದೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ - ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ!

what is pooja hegde strength: ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ  ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಗುಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.. ಅದೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ..

 


 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 06, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:18 PM IST
ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಗುಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.. ಅದೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ - ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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